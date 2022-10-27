Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни світу визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це у середу, 26 жовтня, глава держав сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Росія як держава-терорист - терорист у всьому заслуговує на щоденне посилення міжнародного тиску на нього", - підкреслив Зеленський.

Він також висловив подяку тим країнам, які це розуміють, пише "Кореспондент".

"Я вдячний тим лідерам і тим політикам, які це розуміють і забезпечують. Вдячний, зокрема, Сенату Польщі, який ухвалив рішення офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. І такі рішення мають бути ухвалені більшістю країн світу - сама ж Росія своїми діями не залишає альтернативи", - додав президент.