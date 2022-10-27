У ніч проти четверга ворог завдав кілька ударів по одній із громад Київської області, триває ліквідація пожежі, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"Є кілька прильотів у одній із громад області. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає", – написав Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

За його словами, ППО ліквідували ворожі повітряні об'єкти.