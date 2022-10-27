також у роздiлiПолiтика
Зеленський знов закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму 9
Австралія передасть Україні ще 30 бронемашин 7
ISW: Путін не зацікавлений в переговорах з Україною 9
Новий прем'єр Британії пообіцяв Україні найсильнішу підтримку 12
Перші комплекси NASAMS вже передали Україні 20
У США не вірять в застосування Україною "брудної бомби" 8
СМИ: «Михаил Присяжнюк и Юрий Федоренко! Готовьтесь на выход» – Елена Шуляк 17
США, Франція та Британія відповіли на російські провокації щодо "брудної бомби" 15
На аукционе фонда Николая Тищенко в Нью-Йорке картину из администрации Виталия Кима продали за 20 000$ 21
ГУР: Росіяни створюють ілюзію, що покидають Херсон 25
В ОП вважають, що Росія намагається спровокувати нову хвилю біженців до Європи 15
Член родини Джона Кеннеді воював в Україні 38
Ізраїль занепокоєний участю Ірану у війні в Україні 27
Україна ввела санкції на 256 російських бізнесменів 25
В Раді Безпеки ООН піднімуть питання про постачання Росії іранських дронів 19
НАЗК звинувачує нардепа Кота у внесенні недостовірних даних в декларацію 18
Зеленський: Факт звернення Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем банкрутства 36
В НАТО пообіцяли Україні швидно передати засоби для протидії дронам 25

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомили два поінформовані джерела.

"Перебуваючи там, він підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", – сказало одне із джерел.

Співрозмовники CNN відмовилися надати більш детальну інформацію про поїздку Бернса, про яку офіційно не повідомлялося.

Глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння у США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.

Публічно американська сторона стверджує, що не бачать доказів підготовки Росією такого кроку, але знайомі з розвідданими співрозмовники CNN попереджають, що ризик ядерного удару РФ є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни.

Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням "брудної бомби". І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8