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Прокурор Бориспільської прокуратури Микола Ульмер разом із колегами та волонтерами з Київської області в черговий раз передав українським військовим, які воюють на передовий, необхідне обладнання, теплі зимові речі, медикаменти та продукти.

"Підтримувати військових почали ще 2014 року. Це був особовий склад 3 механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого (14 ОМБр), який виконував бойові завдання на Донеччині.

Також разом із волонтерами та громадськими організаціями допомагали й іншим підрозділам, які виконують завдання тоді ще у зоні АТО. З весни поточного року разом із волонтерами активно включилися в оборону Київської області, а потім почали збирати допомогу та передавати нашим хлопцям на передову у найгарячіші точки. Хлопці із 14 ОМБр героїчно звільняли Харківську область від рашистів", – розповів прокурор Микола Ульмер.

За його словами, у перші місяці війни ТРО та військові потребували екіпірування, побутових речей, а також оптичних прицілів, рацій, дронів та різних автомобілів. За останні місяці допомога суттєво збільшилася і на сьогоднішній день основні потреби завдяки волонтерам, закордонній допомозі та державі закриті, але українські військові все також потребують дронів для розвідки, систем зв'язку, автомобілів, а також теплих речей, "буржуйок", щоб нормально почуватися у холоди. Українські військові, які отримали поранення, також потребують реабілітації.

"Разом із волонтерами, громадськими організаціями допомагаємо і цивільним особам, які постраждали від війни та перебувають у зоні бойових дій. Це і продукти, речі, медикаменти, евакуація із зон бойових дій та реабілітація поранених", - зазначає Микола Ульмер.

За його словами, волонтери з Київської та інших областей мають намір і надалі надавати всіляку допомогу і закликають українців не забувати про наших військових та цивільних.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують удосконалити роботу волонтерів. Депутати зареєстрували законопроект Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення організаційних засад здійснення волонтерської діяльності та соціального захисту волонтерів в умовах дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи військового стану на території України".

Джерело
ForUm

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