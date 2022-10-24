Закон про добровільний військовий облік жінок, які не мають професії, спорідненої з медичною діяльністю, набуває чинності завтра, 25 жовтня.

Про це свідчить текст опублікованого закону, передають Українські Новини.

Згідно з ним, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.