Прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я прийшла на посаду в часи великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім'ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки", - сказала вона.

Трасс додала, що вона була обрана "з мандатом змінити це" і її уряду вдалося досягти успіху у зменшенні рахунків громадян.

"Я не можу реалізувати мандат, який мені довірили. Я повідомила королю про наміри подати у відставку" – визнала вона.

За її словами, будуть проведені вибори керівництва Консервативної, які "мають бути завершені протягом наступного тижня".

Трасс сказала, що "це забезпечить нам продовження виконання наших фінансових планів".