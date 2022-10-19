Поменять профессию во взрослом возрасте достаточно сложно, а во время войны – целое испытание. Постоянный стресс мешает не то что освоить новое направление, но и решиться на перемены. Но если вы хотите вернуть уверенность в будущем, получать высокую зарплату и иметь возможность донатить на армию – самое время присмотреться к миру айти.

IT-профессии – в ТОП-10 по уровню зарплат

По статистике сайтов для поиска работы, самые высокооплачиваемые профессии непосредственно относятся к сфере IT. На зарплату выше 2000$ могут рассчитывать программисты и разработчики мобильных приложений. Уровень доходов напрямую зависит от языка программирования, с которым работает специалист. Чем он сложнее – тем выше зарплата. Например, курс Джава позволит зарабатывать от 1000$ на старте. Да, чтобы стать Java-разработчиком нужно приложить немало усилий, но они окупаются с лихвой.

Количество вакансий превышает количество резюме

Данные ресурсов для рекрутинга показывают, что осенью 2022 года в подавляющем большинстве сфер количество вакансий в разы меньше, чем людей, которые ищут работу. Исключение – IT, PR и маркетинг, где наблюдается дефицит кадров. Здесь компании конкурируют за специалистов. А где конкуренция – там лучшие условия труда.

Релокация и забота о сотрудниках

С начала полномасштабной войны IT-компании тратят львиную долю доходов на релокацию сотрудников – переселение их в безопасные регионы Украины или за границу. И это одно из проявлений корпоративной политики в айти, где людей действительно ценят. Медицинская страховка, штатный психолог, курсы английского – все это стандартная часть контракта айтишника.

Высшее образование – не обязательно

Диплом разработчика какого-нибудь технического ВУЗа – не обязательное условие при трудоустройстве. В сфере технологий знания устаревают быстрее, чем студент успевает получить диплом магистра. Поэтому если вы закончите курсы Джава или верстки, покажете на собеседовании хорошие знания и мотивацию – о высшем образовании даже не спросят.

Возможность быть гибким при выборе профессии

IT – это не только программирование. Если вам хочется заниматься творческой работой – осваивайте веб-дизайн. Организованным и дисциплинированным людям подойдет профессия проектного менеджера. А если вам нравится общаться с людьми – попробуйте себя в HR.

Немаловажно, что любая IT-профессия предусматривает карьерный рост. Например, Java-разработчик может вырасти от начинающего уровня Junior до Senior и увеличить доход в 3-4 раза. Или сменить вектор развития и податься в смежную отрасль. В любом случае, вы будете развиваться и профессионально, и финансово.