Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області.

Як повідомило "Укренерго", пеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону".

Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, потрібно стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.

"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - йдеться в повідомлені.