Інтернет став нашим щоденним помічником і компаньйоном: саме тут ми дивимося новини і улюблені серіали, робимо покупки, спілкуємося, працюємо тощо. Проте, серед більш ніж 2 млрд сайтів ховається безліч шахраїв. Вони полюють за вашими персональними даними, постійно вигадують нові способи ошукати неуважних чи просто довірливих користувачів. Як же не стати жертвою таких злочинців?

5 порад фахівця з кібербезпеки

№1 Уникайте сайтів, які не мають надійного протоколу шифрування (https)

Якщо при переході на web-ресурс поряд з його адресою ви бачите закритий замок, це означає, що передачу даних (логін, пароль, дані платіжної картки, адреса) від користувача до сервера захищено. Проте необхідно враховувати, що на іншому кінці зашифрованого зв’язку потенційно теж може знаходитися шахрай.

Ненадійні сайти часто блокує сам провайдер. Якщо вас цікавить надійний провайдер в Житомирі, що піклується про безпеку клієнтів, зверніться до компанії Volia. Ви отримаєте якісне та безпечне інтернет-підключення за вигідною ціною.

№2 Завжди використовуйте антивірус

Програма-антивірус — простий, але достатньо надійний спосіб убезпечити себе під час відвідування сайтів, завантаження файлів, використання флеш-накопичувачів. Частіше за все автори шкідливого ПЗ вимагають від жертви гроші або приховано використовують її комп’ютер для хакерських атак чи інших незаконних дій.

№3 Обов’язково виходьте зі своїх облікових записів на чужих пристроях

Якщо ви користуєтеся комп’ютером у гостях, в інтернет-кафе чи іншому публічному місці, не ставте позначку навпроти пункту «Запам’ятати мене». Аби завершити сеанс, не просто закривайте вкладку, а користуйтеся кнопкою виходу з акаунта. Додатково перевірте, чи не спрацювало автозберігання логіну та паролю.

№4 Перевіряйте адреси сайтів, де залишаєте персональні дані

Іноді ми заходимо на сайт, який виглядає в точності як звичний вам ресурс, але має незначну відмінність в адресі. Такі «двійники» використовуються для виманювання персональних даних у користувачів. Для переходу на сайти, де потрібно вводити особисту інформацію, користуйтеся закладками браузера або кожного разу уважно перевіряйте адресу.

№5 Не відкривайте підозрілі файли, програми, посилання

Не завантажуйте і не відкривайте архіви, файли, посилання, надіслані електронною поштою або через месенджери незнайомцями й людьми, яким ви не довіряєте. Під підозру підпадають будь-які матеріали, на які ви не чекали. Навіть якщо розсилка ведеться з облікового запису вашого друга або родича, пам’ятайте — його акаунт міг бути захоплений шахраями.

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