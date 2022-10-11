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Внаслідок ракетних атак Росії зруйновані чотири електропідстанції на Львівщині.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький під час брифінгу 11 жовтня, основний удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі.

"На даний момент уражено 4 станції, дві з них повторно зазнали ракетних атак. Якщо відверто – від них нічого не лишилося, - сказав він. - Чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії у Львівську область, а також для експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені. Ми сподіваємося, що знов вдасться відновити постачання (без роботи підстанцій, обхідними шляхами) електроенергії та водопостачання".

Козицький звернувся до жителів області з проханням економити електроенергію. Він додав, що станом на 15:00 близько 30% Львова все ще було знеструмлено.

 
ForUm

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