Вранці 6 жовтня повітряні сили збили у Миколаївській області 3 російські безпілотники іранського виробництва.

Як повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, "6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6"".

ЗСУ відзначили, що ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва. Нагадаємо, офіційно Іран заявив, що не поставляє Росії зброю.