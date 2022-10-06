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Вранці 6 жовтня повітряні сили збили у Миколаївській області 3 російські безпілотники іранського виробництва.

Як повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, "6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6"".

ЗСУ відзначили, що ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва. Нагадаємо, офіційно Іран заявив, що не поставляє Росії зброю.
ForUm

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