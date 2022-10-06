Рада Євросоюзу у четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Узгоджений пакет вводить в законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Згідно з санкціями, буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов'язані з морськими перевезеннями до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), що походять чи експортуються з Росії. Надавати транспортні та зазначені послуги можна буде, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за встановленим граничним рівнем цін або дешевше.

Крім того, накладаються додаткові обмеження на імпорт на деревну масу та папір, цигарки, пластмасу та косметику, а також на елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які загалом приносять Росії значні доходи.

Продаж, передача постачання або експорт додаткових товарів, що використовуються в авіаційній галузі, також будуть обмежені.

Крім того, пакет, узгоджений в четвер, також включає накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, причетних до організації незаконних "референдумів", представників оборонного сектору та осіб, які поширюють дезінформацію про війну.