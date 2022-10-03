також у роздiлiПолiтика
Маасікас: У ЄС зрозуміли, що Росія не є надійним постачальником газу 11
Судимий інспектор «Київблагоустрій» Богдан Потильчак кошмарить бізнес: Вимагає гроші та погрожує зброєю 37
Зеленський пообіцяв, що кровожерливі покидькі будуть відповідати за кожне життя українців 15
Зеленський розповів, коли скінчиться війна 43
Канцлер Німеччини роздратований закликами постачати Україні танки 35
«Вкрай необачно»: ветеран відповів «слузі народу» Войцехівському на згадування розвідників 48
Експерт: Кремль планує масово мобілізувати чоловіків на окупованих територіях вже з 1 жовтня 19
З понеділка Польща остаточно обмежила в'їзд в Польщу росіянам 37
Нідерланди пообіцяли більше зброї та більше санкцій 22
В день народження Порошенку пригадали «зраду», нападки на волонтерів і торгівлю цукерками в Білорусі 155
Конгрес США домовився виділити Україні додаткові 12 мільярдів 41
Зеленський розповів, що треба для закінчення війни 37
ЗМІ: «Чорний нотаріус» Дмитро Кирилюк пропонує укласти мир з РФ та спекулює на темі виїзду дітей за кордон 590
Елена Шуляк через комитет ВР пытает сесть на «бюджет восстановления» 50
Байден нагадав, що ядерну війну неможливо виграти 27
Чоловіків з окупованої Херсонщини закливають терміново евакуюватися 21
Гендиректор МАГАТЕ знову приїде на ЗАЕС 37
У ЄС домовились посилити санкції проти Путіна та дати Україні більше зброї 30

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна "досягає прогресу" в Херсонській області, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися "певні зміни в динаміці бойових дій".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю CNN.

Остін пояснив цю зміну майстерністю українських солдатів і стратегічним використанням ними зброї, наданої союзниками США і НАТО, зокрема, високомобільних зенітно-ракетних комплексів (HIMARS).

"Те, що ми спостерігаємо зараз, є своєрідною зміною динаміки на полі бою", - сказав Остін. "Вони дуже, дуже добре попрацювали в районі Харкова і рухаються, щоб скористатися можливостями, які з'явилися. Бої в Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони просуваються вперед" – зазначив він.

Остін зазначив, що українські сили використовують "такі технології, як HIMARS" і застосовують їх у "правильний спосіб" для "проведення атак на такі об'єкти, як склади матеріально-технічного забезпечення і командні пункти, що забирає значні можливості у росіян".

Таким чином, українці "змінили динаміку, і це створило можливість для них маневрувати", додав він.

Відповідаючи на запитання, чому США не надали Україні зброю більшої дальності, про яку просили українці, Остін сказав, що спілкується зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, "регулярно", і вважає, що США були "дуже ефективними у наданні їм тих речей, які є дуже, дуже ефективними на полі бою".

"Справа не лише в обладнанні, яке ви маєте. Йдеться про те, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте речі разом, щоб створити ефекти на полі бою, які потім можуть створити можливості", - сказав він.

Остін зазначив, що те, що станеться в Україні, "важко передбачити", але запевнив, що США "продовжуватимуть надавати безпекову допомогу стільки, скільки це буде потрібно".

"Українці вразили світ своєю здатністю дати відсіч, здатністю проявляти ініціативу, своєю відданістю захисту демократії", - сказав він. "І ця готовність боротися згуртувала міжнародне співтовариство в прагненні надати їм безпекову допомогу, щоб вони могли продовжувати боротися" – додав глава Пентагону.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9