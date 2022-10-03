Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна "досягає прогресу" в Херсонській області, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися "певні зміни в динаміці бойових дій".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю CNN.

Остін пояснив цю зміну майстерністю українських солдатів і стратегічним використанням ними зброї, наданої союзниками США і НАТО, зокрема, високомобільних зенітно-ракетних комплексів (HIMARS).

"Те, що ми спостерігаємо зараз, є своєрідною зміною динаміки на полі бою", - сказав Остін. "Вони дуже, дуже добре попрацювали в районі Харкова і рухаються, щоб скористатися можливостями, які з'явилися. Бої в Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони просуваються вперед" – зазначив він.

Остін зазначив, що українські сили використовують "такі технології, як HIMARS" і застосовують їх у "правильний спосіб" для "проведення атак на такі об'єкти, як склади матеріально-технічного забезпечення і командні пункти, що забирає значні можливості у росіян".

Таким чином, українці "змінили динаміку, і це створило можливість для них маневрувати", додав він.

Відповідаючи на запитання, чому США не надали Україні зброю більшої дальності, про яку просили українці, Остін сказав, що спілкується зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, "регулярно", і вважає, що США були "дуже ефективними у наданні їм тих речей, які є дуже, дуже ефективними на полі бою".

"Справа не лише в обладнанні, яке ви маєте. Йдеться про те, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте речі разом, щоб створити ефекти на полі бою, які потім можуть створити можливості", - сказав він.

Остін зазначив, що те, що станеться в Україні, "важко передбачити", але запевнив, що США "продовжуватимуть надавати безпекову допомогу стільки, скільки це буде потрібно".

"Українці вразили світ своєю здатністю дати відсіч, здатністю проявляти ініціативу, своєю відданістю захисту демократії", - сказав він. "І ця готовність боротися згуртувала міжнародне співтовариство в прагненні надати їм безпекову допомогу, щоб вони могли продовжувати боротися" – додав глава Пентагону.