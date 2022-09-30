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Білорусь перевіряє засоби радіотехнічного забезпечення, что може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів ЗС Росії.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В той же час, у республіці Білорусь, з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів Збройними силами Російської Федерації", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил республіки Білорусь та Російської Федерації із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М.Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь.
ForUm

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