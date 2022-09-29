Заручини — важливий етап у стосунках кожної пари. Тому всі закохані завжди прагнуть зафіксувати цей час, зробити якомога більше фотографій, відео. Але хочеться мати щось, що буде протягом усього сімейного життя нагадувати про цінність стосунків, цією згадкою про офіційний початок взаємовідносин, зазвичай, є обручки.

На початку стосунків, здебільшого, пари тільки починають будувати своє гніздечко, тому хочеться придбати ексклюзивну та красиву каблучку за демократичною ціною. У цьому Вам допоможе каталог Столичної Ювелірної Фабрики.

Заручальна каблучка — втілення серйозності намірів

Заручини — час, коли хлопець пропонує дівчині руку та серце. Цей момент буде пам’ятатися протягом усього життя. Зважаючи на те, що обручка є також символом вірності та взаємності, то потрібно відповідально поставитися до вибору прикраси, що стане символом Вашої любові та скріпить стосунки.

В нашому онлайн-каталозі представлений великий спектр золотих обручок, які можна купити недорого. Усі прикраси створені за унікальним дизайном нашими майстерними ювелірами. На сайті представлені елегантні золоті, срібні каблучки, також класичні моделі з різним камінням і головне – за оптимальною ціною! Не зволікайте, переходьте на сайт Столичної Ювелірної Фабрики та купуйте золоті обручки недорого!

Як обрати каблучку для заручин?

По-перше, необхідно дізнатися точний розмір пальця Вашої коханої. До цього потрібно поставитися відповідально, адже правильно підібраний розмір — запорука комфорту Вашої дівчини. Ви можете взяти каблучку коханої і звернутися за допомогою в будь-який із фірмових магазинів Столичної Ювелірної Фабрики, консультанти Вам допоможуть визначити розмір пальчика Вашої дівчини. Далі треба обрати метал, з якого буде виготовлена каблучка. Це може бути жовте, червоне, біле золото або срібло. Також треба продумати, який камінь буде вставлений на каблучці. Це може бути діамант, фіаніт. Діамант, наприклад, вважається символом вічної любові та багатства, а фіаніт є уособленням успіху та щастя. І головне: обирайте таку каблучку, яка буде уособлвати характер та душу Вашої нареченої. Якщо Ваша дівчина любить практичність, мінімалізм та простоту, то можна обрати, наприклад, каблучці в білому золоті з діамантом. А якщо Ваша половинка віддає перевагу мереживності, масивності, то цікавою та ексклюзивною каблучкою для заручин буде каблучка з білого золота «‎Квітка» з діамантами.

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Купити недорогі обручки в Україні

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