В современном мире высокие технологии в разных отраслях стремительно развиваются. Ранее абстрактное мнение о наличии аппаратов для коммерческого учета электроэнергии казалось ошибочным. Сегодня же АСКУЭ счетчики, с особенностями которых можно ознакомиться на сайте https://satec.kz/askue, это реальность. Данная система в процессе создания на начальном этапе была достаточно дорогой, но с развитием компьютерных технологий она стала доступной не только для крупных предприятий, но и для общего пользования.

Главная аппаратная составляющая системы и ее преимущества

Автоматизирование электроэнергии было бы невозможно, если бы не появились на рынке интеллектуальные счетчики. Именно они стали основополагающей составной системы АСКУЭ. Это аппарат, получающий первичную информацию, которая, впоследствии, раздается на остальные уровни.

Счетчики АСКУЭ – это специальные аппараты, основным предназначением которых является преобразование аналогового сигнала в частоту следования импульсов. Их расчет обеспечивает количество электроэнергии, которая была затрачена.

Преимущества счетчиков АСКУЭ над интеллектуальными:

· не имеют деталей активного действия;

· обеспечивают входным величинам напряжения большие границы;

· скоростная организация учетных систем с тарифами от нескольких показаний;

· есть возможность просмотра объемов израсходованной электроэнергии за любой период;

· могут работать в системе АСКУЭ.

Такой широкий спектр преимуществ обуславливается тем, что счетчики АСКУЭ укомплектованы программным обеспечением микроконтроллера, что это такое можно узнать на сайте Википедии. Он в свою очередь обеспечивает функциональность аппарата. Обрабатывает цифровой сигнал, обеспечивает управление выходами интерфейса и считывает команды.

Классификация счетчиков и функциональность его комплектующих частей

Согласно законодательству все счетчики, которые используются при установке системы АСКУЭ, независимо от производителя, по техническим параметрам должны соответствовать требованиям ГОСТа. Также они вносятся в государственный реестр измерительных средств.

Классификация счетчиков АСКУЭ происходит по:

· модификации;

· классу точности;

· номинальному напряжению.

Широкий вариант комплектации позволяет подобрать максимально советующий прибор с учетом его функциональности и экономичности применения в системе коммерческого учет.

Что касается строения данного вида счетчика, то стоит отметить следующие важные моменты. Выдача информации о рабочих режимах, показаний, указания даты и времени происходит на дисплей. Питание у прибора осуществляется за счет работы электронных компонентов схемы. Наличие оптического порта обеспечивает установку параметров аппарата за счет считывания данных со счетчика.

Функциональность счетчика обозначается еще и возможностью дистанционной передачи данных и команд про различные виды вмешательств в работу системы, о воздействии магнита на счетный механизм. Также удаленно можно получать данные про отключение реле или замене тарифного расписания.

Применение счетчиков АСКУЭ гарантирует качественную работу системы в целом, повышает контроль за экономичным потреблением электроэнергии.