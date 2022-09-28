В Кремлі планують оголосити масову мобілізацію на всіх окупованих територіях України вже 1 жовтня. Таким чином путін хоче створити “живий щит” з українських чоловіків, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ та відкупитись від російського суспільства, незадоволеного мобілізацією, пише політичний експерт Олексій Голобуцький у себе в Facebook.

"Чому у Путіна палає дупа і йому так не терпиться оголосити анексію окупованих територій? Відповідь очевидна: Росія збирається масово мобілізувати українських чоловіків на окупованих територіях вже 1 жовтня, щоб зробити їх “живим щитом” для уповільнення контрнаступу ЗСУ. Якщо коротко - Путін планує знищити максимум українських чоловіків з окупованих територій, кинувши їх на ЗСУ. Так він хоче відкупитись від російського суспільства, незадоволеного мобілізацією", — пише Голобуцький, повідомляють "Українські новини".

За словами експерта, провал масової мобілізації в Росії стає все більш очевидним з кожним днем. Насильна мобілізація мешканців окупованих територій також допоможе знизити невдоволення всередині країни.

"Послаблення мобілізаційного плану в РФ може відбутись лише завдяки перерозподіленню його на окуповані регіони. Наразі ресурси призову в лднр практично вичерпані, в Криму намагаються масово відправляти на фронт кримських татар, які є традиційно ворожими до кремля. Є і безрезультатні спроби змусити воювати проти України навіть українських військовополонених. В цій ситуації не виникає сумнівів інформація щодо планів примусової мобілізації чоловіків на інших окупованих після 24 лютого територіях, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях", — зазначає Голобуцький.