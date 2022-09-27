У світі назріває дефіцит зерна, незважаючи на відновлення експорту з України: показники вивезення українського зерна є значно нижчими, ніж раніше, а врожаї інших великих виробників зменшилися через посуху. Про це повідомляє Reuters.

Несприятливі погодні умови призводять до скорочення врожаю зернових і зниження запасів. Американські фермери прогнозували великий урожай, а зараз виявляється, що Сполучені Штати, найбільший у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай цієї культури за три роки. Засуха завдала збитків урожаю також у Європі і водночас загрожує майбутньому посівному сезону у Південній Америці.

Обмежені запаси зерна відображають вплив зміни клімату на рослинництво, а також зростаючий світовий попит на худобу, яка харчується кукурудзою. Міжнародна рада з зерна повідомляє, що запаси всього зібраного зерна у всьому світі будуть найменшими за останні вісім років, пише "Кореспондент".

Погана погода може призвести до подальшого скорочення глобальних запасів. Прогнози врожаю в Аргентині, третьому у світі експортері кукурудзи, вже знижено через посушливу погоду.

За прогнозами експертів, виробництво зерна у ЄС впаде до 15-річного мінімуму, це спонукає збільшити імпортування у країни ЄС з України у 2022/23 році приблизно на 30% порівняно з попереднім роком (до 10,4 млн т).

Український експорт кукурудзи і пшениці зріс після того, як угода з Росією, за посередництва ООН, дозволила відновити постачання з раніше заблокованих портів, але невідомо, як довго Україна зможе експортувати.

"Це така, власне, хибна надія на те, що Україна зможе подолати нинішній розрив між попитом і пропозицією", – сказав Гері Блюменталь, голова вашингтонської сільськогосподарської консалтингової компанії World Perspectives.

За офіційною оцінкою, Україна збере від 25 до 27 млн т кукурудзи у 2022 році порівняно з 42,1 млн т у 2021 році – до вторгнення Росії.

За словами Кевіна Хека, віце-президента постачальника інгредієнтів Univar Solutions (UNVR.N), постачання пшениці та іншої сільськогосподарської продукції з України становить лиш незначну частку довоєнного рівня.

"Постачання, що надходять із цього району, можуть бути припинені будь-якої миті", – сказав він. Санкції, пов'язані з війною, означають, що Росія також намагається експортувати пшеницю, урожай якої очікується рекордно високим.

Світовий банк виділив 30 млрд доларів задля компенсації нестачі продовольства, а президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виділення майже 3 млрд доларів додаткового фінансування для боротьби із глобальною відсутністю продовольчої безпеки.

За даними ООН, півмільйона дітей Сомалі страждають від голоду внаслідок великої посухи.