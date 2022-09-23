Президент України Володимир Зеленський вважає, що хтось має "вправити мозок" військово-політичному керівництву Росії, щоб війна закінчилась раніше, ніж в РФ закінчаться мобілізовані військові.
"Я би не хотів думати, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитися раніше, але хтось повинен вправити мозок військово-політичному керівництву Російської Федерації", - сказав Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes 400.
За його словами президента, мобілізація в Росії відбувається ще з 24 лютого, просто раніше вона була прихована.
"Людей кидали сюди, щоб вони загинули… Коли у них закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли у них закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати", - повідомив Зеленський.
Він додав, що для України війна закінчиться тоді, коли вона поверне окуповані території, "а зайве нам не потрібно".
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