Стали відомі випадки висловлення деякими нотаріусами думок про необхідність віддати Крим та Донбас та виїзду дітей за кордон. Мова йде про «чорного нотаріуса», в минулому очільника департаменту нотаріату та державної реєстрації при Мін’юсті Кирилюка Дмитра Володимировича. Про це йдеться у статті «Колаборанти та рєшали Довбенка проти дітей», опублікованої на порталі From.ua.

З діяльністю Кирилюк попередньо автор пропонує ознайомитися за кількома посиланнями.

https://m.antikor.com.ua/articles/415743-ze-minjust_tisk_na_advokata_i_…;

https://m.antikor.com.ua/ru/articles/440085-notarius_obvinuvachuje_posa…;

В статті йдеться про скандали, у які потрапляв Дмитро Кирилюк. Останній з яких - дописи у його соцмережах.

«Його офіційний профіль у соціальних мережах наповнений проукраїнським та патріотичним змістом. Проте, судячи із листування з іншими нотаріусами, пан Кирилюк висловлює позицію про необхідність відмовитися від Криму та Донбасу на користь РФ. Так, нотаріуси запитують в Дмитра: «Дмитро, а твоя думка змінилась щодо того, що треба віддати Крим та Донбас?». Водночас отримують відповідь від персонажу відомої в країні окупанта передачі «наша раша» (напевно Дмитро в нас ще й фанат проросійських телеканалів)», - пише автор статті.

Він також нагадує, що «пан Кирилюк є представником офіційної позиції України в ЄСПЛ в справі України проти рф про незаконну анексію Криму. Таким чином, можемо зробити висновок, що «чорний нотаріус», наляканий триваючою війною (та напевно відсутністю очікуваних заробітків за незаконні нотаріальні дії), пропонує укласти мир на умовах держави-терориста».

Автор продовжує аналізувати соціальні мережі пана Кирилюка: «Було встановлено, що на його особистій сторінці, також публікуються дописи, що містять у собі достатньо суперечливу позицію стосовно вельми актуальної та болючої теми для усіх українців, які намагаються виїхати за межі України разом із дітьми. Стосується даний допис доцільності згоди батьків на виїзд дітей за кордон, за допомогою застосунку ДІЯ, із використанням електронного цифрового підпису. Якщо ця тема виноситься на загальне обговорення, тоді виникає кілька запитань», - пише автор.

По-перше, акцентує увагу автор статті, «з урахуванням воєнного стану та керування інтересами малолітніх осіб, під час прийняття рішень - чи потрібно формалізувати та бюрокритизувати процедуру виїзду батьків із малолітніми або неповнолітніми дітьми за кордон, під час бойових дій на території України».

По-друге, продовжує автор статті, «з урахуванням того, що сотні тисяч українців перебувають при виконанні своїх військових обов’язків за сотні кілометрів від своїх сімей, у тому числі на передовій, чи не бажає пан Кирилюк відправитися до даних осіб, щоб нотаріально посвідчити їх згоди на перетин кордону, які на даний момент можна оформляти у застосунку ДІЯ».

По-третє, додає авто статті, «чи може пан Кирилюк, як поширювач допису, уточнити проблему безоплатності даної послуги, яка піднімалася у неформальній лекції на цю тему первинним публікатором. Оскільки питання оплати нотаріальних послуг та їх вартості, під час вчинення будь-якої нотаріальної дії, піднятим не було. Пропозицій посвідчувати подібного роду документи безкоштовно - також не публікувалося».

І останнє, резюмує автор статті, «безвідповідальність фізичних осіб щодо зберігання та використання електронного цифрового підпису. У даному випадку, для нотаріусів та державних реєстраторів це є особливо гострою проблемою, оскільки протиправні правочини та незаконні реєстраційні дії, які вчиняються з використанням кваліфікованих цифрових підписів даних «професіоналів», на постійній основі завдають шкоди інтересам держави та громадян. Для цього, навіть, сформована окрема назва - «чорні нотаріуси». Враховуючи пояснення правоохоронцям, що даються такого роду нотаріусами, безпечне зберігання ЕЦП та безпека персонального ПК - це не про них».