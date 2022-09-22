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Справжня адміністрація Маріуполя закликала жителів міста не йти на організований окупантами "референдум". Маріупольцям нагадали, що Росія вже намагалася провести "референдум" у 2014 році, проте місто звільнили від окупації.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Зараз вже у другий раз російські окупанти планують організувати у Маріуполі швидкий референдум під дулом автомату, незважаючи на бойові дії, порушуючи усі існуючі норм демократичного та міжнародного права. Як того разу, так й зараз результати фейкових референдумів нічого не змінить. Маріуполь — це Україна, був, є та буде", — йдеться у заяві.

Адміністрація Маріуполя нагадує, що організація "референдуму" — це колабораціонізм. А за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність, згідно зі статтею 111-1.

"Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації", — йдеться в повідомленні.
ForUm

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