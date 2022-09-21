Збройні сили України 20 вересня знищили окупаційну комендатуру у м. Сватове на Луганщині, за попередньою інформацією, там перебували чеченці.

Яу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, "за попередньою інформацією, 250 росіян отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці".

Гайдай додав, що інформацію про наявність чеченців перевіряють.

Зранку Гайдай повідомив, що у Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру, де ворог організував штаб та склад боєприпасів.