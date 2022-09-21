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Збройні сили України 20 вересня знищили окупаційну комендатуру у м. Сватове на Луганщині, за попередньою інформацією, там перебували чеченці. 

Яу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, "за попередньою інформацією, 250 росіян отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці". 

 Гайдай додав, що інформацію про наявність чеченців перевіряють.

Зранку  Гайдай повідомив, що у Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру, де ворог організував штаб та склад боєприпасів. 
ForUm

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