Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

"Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК "Вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада".

Сьогодні вранці президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Всього планують мобілізувати 300 тисяч росіян.