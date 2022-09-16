Росія може вивести свій військовий контингент, що бере участь у громадянській війні в Сирії на стороні урядових сил Башара Асада, щоб перенаправити його на війну з Україною.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Повідомляється, зокрема, що глава турецької розвідки Хакан Фідан провів численні зустрічі зі своїм сирійським колегою Алі Мамлуком, які свідчать про зміну російської політики щодо сирійського конфлікту.

Неназваний турецький представник безпеки заявив, що Росія вивела деякі військові ресурси з Сирії, щоб зосередитися на війні проти України, і попросила Туреччину, що підтримує сирійських повстанців, нормалізувати відносини з Асадом, щоб «прискорити політичне вирішення» сирійського конфлікту.

«Росія хоче, щоб Сирія і Туреччина подолали свої проблеми і досягли певних домовленостей, які в інтересах усіх – як Туреччини, так і Сирії», - сказав турецький чиновник.

Джерело, яке є союзником Дамаска, повідомило Reuters, що Росія підштовхнула Сирію до переговорів, оскільки Москва прагне зміцнити свою позицію та позицію Асада у випадку, якщо їй доведеться повністю передислокувати сили в Україну, де за останній тиждень вона зазнала приголомшливих втрат.