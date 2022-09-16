Найближчим часом Греція може передати Україні 40 бойових машин піхоти, замість яких вона має отримати бронетранспортери виробництва Німеччини.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, пише Sky News.

За його словами, угода щодо обміну військовою технікою з Грецією та Україною перебуватиме на фінальній стадії. Незабаром очікується її завершення, повідомляють "Українські новини".

За умовами угоди Німеччина передасть Збройним силам Греції 40 бойових машин піхоти Marder.

Греція своєю чергою передасть Україні 40 радянських БМП-1.

Нагадаємо, на початку червня міністр національної оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що його країна готує постачання масштабної партії техніки, зброю та боєприпасів Україні.

Пізніше стало відомо, що Греція не може здійснити постачання військової допомоги Україні. Причиною стало те, що Німеччина не змогла вчасно передати Греції обіцяну техніку.

Як писали Українські Новини, у квітні цього року уряд Німеччини заявив про готовність поставити військову техніку тим країнам, які зможуть передати Україні техніку радянського виробництва.