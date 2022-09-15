Вдень 15 вересня російські окупанти завдали удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракета влучила у промислове підприємство.

Про це у Telegram написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Знову крилата ракета. Попадання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, докладні наслідки уточнюються", — написав він і уточнив, що попередньо обійшлося без втрат, повідомляють "Українські новини".

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що удар завдано по об'єкту промислової інфраструктури. Масштаби руйновань уточнюються.