Вдень 15 вересня російські окупанти завдали удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракета влучила у промислове підприємство.
Про це у Telegram написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Знову крилата ракета. Попадання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, докладні наслідки уточнюються", — написав він і уточнив, що попередньо обійшлося без втрат, повідомляють "Українські новини".
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що удар завдано по об'єкту промислової інфраструктури. Масштаби руйновань уточнюються.
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