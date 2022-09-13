Покупка автомобиля в условиях действующего военного положения – это сложная и ответственная задача, сопряженная со множеством нюансов и подводных камней. Правительство страны регулярно принимает новые законодательные акты и положения, снимает и возвращает оплату за растаможку авто, меняет процедуры и тарифы. Ситуация с блокировкой черноморских портов страны дополнительно усугубляет ситуацию и заставляет искать новые пути для доставки авто в Украину, в том числе через европейские морские гавани. В связи с этими обстоятельствами важно своевременно заручиться поддержкой квалифицированной и надежной компании по доставке авто из-за границы.

PLC Group – компания, которой стоит доверять

Специалисты нашего сервиса предлагают своим клиентам комплекс услуг «под ключ». Мы гарантировано доставляем все заказанные автомобили и выполняем взятые обязательства. Среди основных преимуществ сотрудничества с PLC Group:

гарантия качества и безопасности сделок;

понимание всех нюансов зарубежной покупки и доставки;

непрерывный контроль законодательной базы и вносимых поправок;

быстрое реагирование на изменяющиеся обстоятельства.

Эксперты компании предлагают покупателям:

доступ к популярным зарубежным торговым площадкам;

работу с дилерскими аукционами со «страховыми» авто по минимальной стоимости;

помощь в выборе идеального варианта;

комплексную проверку транспортных средств на предмет явных и скрытых повреждений;

контроль истории выбранного автомобиля;

оперативное и грамотное оформление документации;

индивидуальный подход к каждому клиенту.

Квалифицированная помощь PLC Group – это способ купить авто "под ключ" из-за границы (США, Корея, Европа, Китай, ОАЭ) с минимальным вмешательством и гарантиями, даже несмотря на военное положение.

Электромобили из Китая - новое направление деятельности компании

Популярность автомобилей с электродвигателями в Украине стремительно растет. На фоне дефицита и резкого удорожания традиционных видов топлива электрокары становятся наиболее выгодным и рациональным решением. Особого внимания в этом контексте заслуживают предложения из Поднебесной.

Китайский автопром давно перестал ассоциироваться с чем-то низкопробным или некачественным. Машины производителей из КНР заслуженно входят в число лидеров по популярности, в том числе среди украинцев. А рынок электромобилей страны с 2021 года занимает первое место в мировом автопроизводстве. Среди преимуществ «зеленых» машин из Китая:

доступная стоимость даже премиальных моделей;

проверенное качество корпуса, механизмов и комплектующих;

невысокий расход электроэнергии;

экономичность обслуживания;

компактные размеры, актуальные для городского использования;

высокая проходимость кроссоверов с электродвигателями;

простота доступа к запчастям;

ремпригодность.

Активное развитие сферы электрокаров в Поднебесной позволило снизить их стоимость до такого уровня, что «зеленое» авто в среднем стало даже доступнее машины с классическим двигателем внутреннего сгорания. В связи с этим покупка китайского электромобиля с доставкой в Украину – это самое выгодное и рациональное решение в современных условиях.