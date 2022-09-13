Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Росію найбільше цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва рф звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - повідомляє пресслужба української розвідки, пишуть "Українські новини".

Військовим та співробітникам МВС Таджикистану у відставці надходять пропозиції підписати контракт зі ЗС Росії та взяти участь у війні проти України. РФ вербує військових і в Киргизькій Республіці."У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з зс рф або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - йдеться в повідомленні.