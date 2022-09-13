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Сполучені Штати цього тижня можуть оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги України в розмірі близько 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Як повідомило виданню джерело у Конгресі, раніше міністерство оборони США повідомило законодавцям про використання у вересні 1,3 мільярда доларів військових запасів.

Оскільки минулого тижня адміністрація президента США вже оголосила про пакет допомоги в розмірі 675 мільйонів доларів, новий пакет, як припускає джерело Politico, буде складатися із залишків тієї суми.
ForUm

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