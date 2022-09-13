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Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times розповів, що українські війська втомилися після шестиденного контрнаступу на Харківщині, проте їхній бойовий дух був високий, бо це стало ознакою того, "що Росію можна перемогти".

За його словами, контрнаступ відбувався "краще, ніж очікувалося", і тепер звільнені території мають бути захищені від можливої повторної атаки з боку РФ. Міністр зазначив, що РФ можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться надто далеко.

Глава оборонного відомства також розповів, що майже одночасний контрнаступ українських військових у районі Херсона розвивався повільніше, бо це сільськогосподарський район зі зрошувальними каналами, які російські окупанти використовували як оборонні траншеї, пише "Інтерфакс-Україна".

Резніков також повідомив, що російські війська зазнали тяжких втрат, а перекинуті для посилення російських позицій чеченські підрозділи були використані, щоб перешкодити передовим військам окупанта залишити свої позиції.
ForUm

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