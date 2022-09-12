Військове керівництво України активізувало обмін розвідувальними даними із США під час планування контрнаступу Збройних сил України на північному сході країни. Це дозволило американській стороні надавати українським колегам якісніші дані.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на високопосадовців США, повідомляють "Українські новини".

На початкових етапах після вторгнення Росії в Україну американські розвідувальні служби зазвичай краще розуміли плани російської армії. Це викликано тим, що Україна ретельно оберігала свої плани від можливого виявлення у них слабких.

У міру того як Україна розробляла плани удару у відповідь по армії РФ, українська влада вирішила, що обмін більшою інформацією зі США допоможе отримати більше допомоги.

Співрозмовники видання відмовилися повідомити, скільки деталей із плану контрнаступу надала Україна, і які поради запропонували у США.

При цьому один зі співрозмовників зазначив, що розвідка США постійно обговорювала з українськими військовими способами, за допомогою яких ЗСУ могли б стримати наступ Росії на сході.