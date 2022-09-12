Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль не виключив в принципі поставки в Україну танків західного зразка.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Жодна країна зараз не постачає західні основні бойові танки. Таке рішення на цей момент", - сказав Клінгбайл.

"І це зараз має бути обговорено між главами держав і урядів з огляду на вимоги з боку України, також з огляду на успіхи, яких Україна досягла зараз, якими можуть бути наступні кроки для підтримки цієї країни", - додав він.

Експерт із зовнішньої політики СДПН і голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот у неділю також закликав швидко підтримати Україну новою зброєю.

"У цій новій фазі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території та тримати їх під постійним контролем. Захід, особливо США, Німеччина, Франція та Польща, повинні швидко скоординувати свої дії та адаптувати свої поставки до нової ситуації", — сказав він.