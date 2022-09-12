Увечері 11 вересня росіяни випустили по сходу України 12 крилатих ракет, 9 – збила протиповітряна оборона.

Так, підрозділи повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині.

Зі збитих - 5 ракет Х-101, 2 – "Калібр". Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних сил у Полтавській області. Всього було 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.