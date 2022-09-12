Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільнення Харківщини.

За словами Резнікова, заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об’їхали пів світу, від Австралії до України.

Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.