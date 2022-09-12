Росія загрожує з Чорного моря 14 бойовими кораблями, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 "Калібрами", активізувала присутність 4 великих десантних кораблів.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", зненацька активізовано присутність 4 великих десантних кораблі".

За прогнозами військових, через шторм у морі ворожий "десант, незважаючи на його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати божевільні завдання".

Проте командування попереджає, що"море може щедро підкидати мінні сюрпризи".

"Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною", – повідомляють в ОК "Південь".