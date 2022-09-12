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Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами цивільної інфраструктури, внаслідок яких знеструмлено низку областей.

"Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти, - написав він. - Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській – часткові проблеми з живленням".

Президент запитав росіян, чи вони досі думають, що зможуть налякати, зламати, схилити до поступок українців і чи вони так нічого й не зрозуміли.

"Читайте по губах: Без газу чи без вас? - йдеться в повідомлені. - Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство. Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!".

Нагадаємо, у неділю ввечері в різних районах Харкова та області було відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині.

Деякі міста та громади Дніпропетровської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.
ForUm

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