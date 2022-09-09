Російські окупанти не зможуть 11 вересня провести "псевдореферендум" у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, заявив мер міста Мелітополя Іван Федоров.

"Увесь світ чув, що 11 вересня, в єдиний день голосування, рашисти намагатимуться проводити фейковий референдум на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Цього не вийшло: 11 вересня – за кілька днів, і ми вже точно можемо сказати, що "референдуму" не буде", – сказав він на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" у п'ятницю.

Водночас Федоров нагадав, що окупанти планували провести свій "псевдореферендум" наприкінці серпня, оскільки саме тоді їхні пособники "пішли з першим поквартирним обходом", намагаючись зрозуміти настрої мирного населення та дізнатися, чи є підтримка.

"Сьогодні вони чітко побачили, що менше ніж 10% узагалі погодилися брати участь у цьому фейковому референдумі. Після цього вони (російські окупанти - ред.) відмовилися проводити його, і зараз говорять про те, що буде якесь соціологічне опитування", - зазначив мер Мелітополя, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цілком очевидно, що на нинішніх тимчасово окупованих територіях України "не буде того, що сталося у Криму".

"А що вони (російські окупанти - ІФ) хочуть зробити - про це ніхто не знає. Але сьогодні вони перенесли цей "фейк" на кілька місяців, а ми розуміємо, що це майже ніколи", - додав Федоров.