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У РФ залишилося менше двох сотен ракет "Іскандер", тому окупанти б'ють по території України старими С-300, які підлягають утилізації.

Представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що російські війська зараз дуже рідко застосовують "Іскандери". Востаннє це було у серпні, коли вонизапускали іх в район Києва з території Білорусі. 

Також у розвідці підрахували, що російські ракети С-300 перебувають на зберіганні вже понад 30 років, а більшість із них років 35-40. Їхня кількість становить близько 7 тисяч одиниць.

"Замість витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", – зазначив Скибицький.

Щодо "Калібрів", то до повномасштабної війни Росія могла виробляти на рік 150-180 таких ракет.

Скибицький додав, що наразі окупанти намагаються не витрачати ці ракети, оскільки близько 70% складають комплектуючі не російського виробництва.
ForUm

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