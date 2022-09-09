Російські загарбники почали виведення військової техніки з Маріуполя та перекидання її в бік Бердянська.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти виводять навіть ту техніку, яка до того була окопана.

"Техніка рухається в бік Бердянська", - написав Андрющенко.

За його словами, Маріуполі загарбники вчергове посилюють контрпартизанські заходи. Так, посилено патрулі та блокпости майже у всіх районах міста, і вперше стаціонарний патруль спостерігається біля Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автівок, чергова хвиля обшуків та зломів квартир.