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Українські війська, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить для росіян шляхи постачань на сході України. Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW). 

За даними Інститута, українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії в Куп’янську.

Аналітики прогнозують, що українські війська, ймовірно, захоплять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв’язку (GLOC) з Ізюмом".

 
ForUm

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