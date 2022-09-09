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Рада ЄС у п’ятницю остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Рада ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, для громадян Росії будуть діяти загальні правила візового кодексу", – йдеться у повідомленні.

Припинення угоди призведе до підвищення збору за оформлення візи з 35 євро до 80 євро, необхідності надавати додаткові документальні підтвердження, збільшення термінів оформлення віз та більших обмежень для видачі багаторазових віз.

"Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти", – прокоментував Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС. 

Очікується, що рішення буде опубліковано в Офіційному журналі 9 вересня 2022 року. Воно набуде чинності з дня ухвалення та застосовуватиметься з 12 вересня 2022 року.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.
ForUm

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