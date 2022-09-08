Кондиционеры — очень популярная техника, которая стоит практически в каждой квартире, доме и офисе. Управлять кондиционером лучше всего при помощи пульта, который идет в комплекте. Чаще всего, этот пульт подходит для конкретной модели сплит-системы или кондиционеров этого производителя. Что делать, если пульт потерялся и теперь кондиционером невозможно или очень неудобно управлять?

Вариант 1: Заказать у производителя пульт под конкретную модель

Такой метод будет гарантией того, что вы купите точно такой же пульт, какой был раньше. Для этого нужно определить модель кондиционера и поискать на сайтах техники. Однако у этого варианта есть несколько недостатков:

Это отнимет у вас время. Если кондиционер старый и больше не производится, найти нужный пульт вы не сможете.

Вариант 2: Купить универсальный пульт

Универсальный пульт для кондиционера хорош тем, что он работает практически с любыми моделями. Вне зависимости от того, какого производителя техники вы предпочитаете и как давно вы установили сплит-систему, пульт подойдет для ее управления. Если обычные модели пультов настроены на определенную частоту инфракрасного луча, то универсальный комбинирует множество вариантов. Благодаря этому, сигнал могут воспринимать самые разные кондиционеры.

По своему виду универсальные пульты ничем не отличаются от обычных. На них есть кнопки для запуска любых популярных режимов сплит-систем, поэтому вы сможете пользоваться кондиционером, как и раньше.

Среди функций, которые доступны при использовании любого универсального пульта:

режим охлаждения и смена температуры;

режим вентилятора;

режим осушителя;

режим нагрева и смены температуры;

турборежим;

смена скорости вращения вентилятора;

озонирование воздуха;

подача воздуха с улицы;

таймер отключения кондиционера.

Где купить пульт для кондиционера?

Большой выбор универсальных пультов для кондиционирующих систем можно найти в интернет-магазине «Service Market». Консультанты магазина помогут пользователям подобрать пульт по модели устройства. В ассортименте магазина также представлены универсальные пульты, которые подойдут к любым сплит-системам.

В интернет-магазине «Service Market» также представлены запчасти для кондиционеров по выгодным ценам. В каталоге можно найти компрессоры, конденсаторы, фильтры, клапаны и прочие детали, которые помогут вернуть устройство к жизни.

Все детали есть на складе, поэтому вы быстро получите заказ. Даже если чего-то нет в наличии, менеджер магазина закажет это у производителя. Каждый покупатель «Service Market» получает самый высокий уровень обслуживания и доступ к низким ценам на запчасти к кондиционерам и другой бытовой технике!