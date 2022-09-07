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За різними оцінками фахівців та держави понад 100 тис. фермерів та працівників, які задіяні у вирощуванні, обробці с/г продукції та продовольчої системи безпосередньо постраждали від війни. Прямі збитки від руйнування господарств, вимушене переміщення населення, призов чоловіків до ЗСУ призводить до нестачі робочої сили. Як зазначає експерт агрогалузі Ігор Купранець, в наступному році українській агробізнес має налагодити логістику та співпрацю з іноземним ринком, розширить свої виробництва на заході та у центрі країни.

«Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для українських аграріїв, оскільки спричинила руйнування налагоджених роками процесів, логістичних ланцюгів. Багато посівних територій було заміновано, знищено та вкрадено с/г техніку, зруйновані склади для агропродукції, ускладнена логістика», - говорить експерт агрогалузі Ігор Купранець.

На його думку, ситуацію можна покращити посиленням технологічності сільського господарства та переорієнтацією на інши с/г культури. Але для цього потрібна підтримка держави та участь міжнародних донорів, які б могли допомогти фінансово, з навчанням людей, технікою та технологіями. 

Підвищення кваліфікації та навчання персоналу в довгостроковій перспективі виявиться вигіднішим варіантом.

«Блокування портів виявило ризики сировинного великооб'ємного експорту та переваги виробництва нішевих високомаржинальних культур таких як ягоди (лохина, малина, полуниця тощо), нут, горох, лікарські трави, для яких існує більш широка система логістики. Найближчими роками ми побачимо зростання посівних площ під такими культурами», - вважає Ігор Купранець.

На думку експерта, для повернення інвесторів та залучення нових у аграрний бізнес потрібні ряд чинників, серед яких система страхування для бізнесу, який працює в умовах війни, відкриття ринку ЄС для української продукції на постійній основі, допомога від державних органів на місцях,  ефективний судовий захист та зниження податків . Це, а також пряма підтримка від держави, дасть можливість українському бізнесу планувати інвестиції та впроваджувати нові технології в сільскому господарстві. 

 
ForUm

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