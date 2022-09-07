Екссоратника Іллі Киви, блогера, який збирає кошти нібито на потреби військових, Михайла Помогайла, було викрито журналістами на запису постановочних відео та присвоєнні грошей, пожертвуваних українцями для ЗСУ.

Про це свідчать кадри, злиті в мережу та розповідь його колишніх соратників із батальйону тероборони "Архангели Михайла", пише видання Цензор.нет.

"Так, в одному з роликів, Майман (як називає себе Помогайло) перебував у столичному готелі "Хрещатик" і разом із товаришами бере участь у записі постановочного відео, нібито з передової. У кадр крім прапора України випадково потрапляють непотрібні деталі - алкоголь і наркотики. Все це також супроводжується матом та інструкціями від Маймана, що і як треба знімати", - йдеться у матеріалі.

Завдяки численним роликам для соцмереж із закликами допомогти армії, Помогайло, за свідченнями його екс-підлеглих з батальйону "Архангели Михайла", зібрав щонайменше близько 1,3 млн доларів.

"Втім, усі ці кошти були присвоєні самим Майманом", - пише автор матеріалу.

"Він усім дзвонив, збирав гроші на фронт. Говорив, що пацанам треба. А сам в цей момент сидів у ресторані. Я знаю, що в нього потім з'явився новий автомобіль", - розповідає знайомий із Майманом боєць ТрО, доповнюючи, що нові іномарки купувалися нібито для військових, але на передову жодна з них так і не поїхала.

Стосовно Маймана СБУ веде кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю. Майман тоді розповів про нібито своє викрадення "на замовлення Кадирова".

Нардеп Мар'яна Безугла після цього інциденту публічно назвала Маймана "аферистом, який виставляє себе командиром добровольчого формування №14 територіального товариства Києва "Архангели Михайла".

Раніше Майман працював під керівництвом втікача Іллі Киви і ймовірно, міг бути причетний до контрабанди наркотиків з територій так званих "Л/ДНР".