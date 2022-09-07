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Російський агресор за минулу добу втратив в Україні 460 людей особового складу, а від початку вторгнення втрати ворога сягнули 50610 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ліквідовано: танків – 2097 (+20) од., бойових броньованих машин – 4520 (+36) од., артилерійських систем – 1194 (+15) од., РСЗВ – 300 (+4) од., засобів ППО – 156 (+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн – 3320 (+15) од., спеціальної техніки – 109 (+0)". 

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку.

 
ForUm

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