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В Умані під стінами міської ради відбулася акція протесту проти народного депутата Антона Яценка. Для нього, як пише видання Про Все, учасники приготували імпровізовану клітку.

Метою акції стало привернення уваги влади до діяльності нардепа, пояснює уманський громадський діяч Володимир Нетребенко.

"Ми з небайдужими людьми зібралися, щоб висловити ставлення до Антона Яценка, - каже Нетребенко. – Ця людина голосувала за диктаторські закони Януковича, виказував свою неповагу до Гімну України і якби не військові, які дали відсіч російським агресорам, то він би підіймав вже прапор московії над своєю головою.  Зараз Антон гарно перефарбувався і став суперпатріотом. Тому ми зробили імпровізовану буцегарню, щоб він знав своє місце. Ми подали до НАБУ та САП, аби вони розслідували його діяльність".

 

Активісти вважають, що Яценка мають посадити до в’язниці, а його статки віддати державі.

Яценко
Нагадаємо, голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець подав до суду позов на народного депутата Антона Яценка. Останній звинувачував Табурця у хабарництві.
 
ForUm

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