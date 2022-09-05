Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові.

Як повідомили в ДБР, один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. "В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти", - йдеться в повідомлені.

Про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації".

Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.