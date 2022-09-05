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Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти минулої доби втратили в Україні 300 своїх військовослужбовців, 19 танків, 29 бронемашин і 2 крилаті ракети. 

Російська армія також втратила 10 артилерійських систем, 3 БПЛА, 10 автомобілів (включно з автоцистернами з ПММ) та одну одиницю спецтехніки.

Найбільших втрат загарбники зазнали на донецькому напрямку.

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, РФ втратила в Україні близько 49 800 військовослужбовців, 2 068 танків, 4 459 бронемашини, 1157 артсистем, 294 РСЗВ, 156 засобів ППО, 236 літаків, 206 вертольотів, 867 безпілотників, 205 крилатих ракет, 15 кораблів і катерів, 3286 автомобілів (включно з автоцистернами із ПММ), а також 107 одиниць спецтехніки.
ForUm

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