Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині, відновлення галузі в колишньому обсязі вже неможливе, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Наразі окупанти їх (шахти - ІФ) затопили, вони чоловіків покидали на фронт, багато з них уже загинули, багато хто покалічений. Ми не відновимо цю галузь у тому вигляді, в якому вона була", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, незважаючи на те, що багато інших підприємств окупанти встигли порізати на металобрухт, часткове відновлення промислового потенціалу регіону після його деокупації можливе, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Місцевість здебільшого промислова, тому перспектива навіть для іноземних партнерів відкривати якісь підприємства є. (…) Треба буде працювати в цьому напрямі. Регіон має свою специфіку, як і будь-який інший регіон України", - додав Гайдай.

Як повідомлялося, шахти Луганської області у 2013 році забезпечили видобуток 25 млн тонн вугілля, зокрема, два найбільші вугледобувні підприємства регіону "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" до їх захоплення видобували 6-7 млн тонн вугілля антрацитової групи на рік кожне.