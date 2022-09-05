Контрнаступ Збройних сил України помітно розвивається на півдні та сході.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

"Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян логістики, знищити їхні командні пункти й контроль та послабити моральний дух", - зазначають аналітики.

Українські сили продовжують завдавати ударів по наземних лініях зв'язку, складах боєприпасів та ключових позиціях армії РФ з метою виснаження російських сил і стримати їх, звертають увагу фахівці, повідомляють "Українські новини".

В ISW прогнозують, що росіяни час від часу продовжать контратакувати і відвойовувати частину втрачених позицій, проводячи артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та українські війська, які наступають.

Також там підтвердили факт звільнення одного населеного пункту на Херсонщині та одного на Донеччині. У звіті наголошується, що українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець.

Особовий склад 127-го полку так званої "ДНР" 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання, йдеться у звіті.